Doppelhaus "Am Hang" in Kaltengereuth brennt lichterloh

Grund: technischer Defekt im ersten Obergeschoss

Sachschaden wird auf 150.000 Euro geschätzt

Wohnhausbrand im Landkreis Ansbach: Am Montagvormittag (24.01.2022), gegen 8:45 Uhr, wurde die Feuerwehr und der Rettungsdienst über einen Brand in einem Doppelhaus in Kaltengereuth informiert. Dies berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken in einer Pressemitteilung.

Kaltengereuth: Brand in Doppelhaus verursacht hohen Schaden

Beim Eintreffen einer Polizeistreife war bereits eine starke Rauchentwicklung über die gesamte Länge des Dachgeschosses erkennbar. Kurze Zeit später schlugen bereits Flammen aus dem Dach des Wohnhauses. Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig aus dem Haus retten und blieben deshalb unverletzt.

Die Freiwillige Feuerwehr aus mehreren umliegenden Ortschaften war insgesamt mit 90 Einsatzkräften am Ort des Geschehens und konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Nichtsdestotrotz ist das Doppelhaus derzeit nicht bewohnbar. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 150.000 Euro.

Beamte des zuständigen Fachkommissariats der Ansbacher Kripo waren am Brandort und konnten feststellen, dass ein technischer Defekt im ersten Obergeschoss die Ursache für den Brand gewesen ist.

