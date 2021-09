Am Freitag, 10. September, gegen 02.15 Uhr, beobachtete ein Zeuge in der Maximilianstraße in Ansbach drei Unbekannte, die mehrere Plastik-Klappboxen in Brand steckten, neben denen eine Euro-Palette stand.

Durch den Brand wurde die Hausfassade beschädigt, der Sachschaden beträgt zirka 500 Euro. Der Zeuge löschte mit einer Wasserflasche den Brand, die Feuerwehr Ansbach löschte mit geringem Wassereinsatz den restlichen Brand vollständig. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Ansbach unter Tel. 0981/9094-121.

Jugendliche setzen Mülleimer in Brand

Am Mittwoch, 08. September, gegen 21.30 Uhr, zündeten drei Jugendliche in der Kühnbergstraße in Leutershausen, im Bereich des Sudetendenkmals, einen Mülleimer an.

Ein 17-jähriger Zeuge beobachtete die drei und alarmierte eine Anwohnerin, die den Brand mit einer Gießkanne ablöschte. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.