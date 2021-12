Ein Biber ist wohl schuld am Feuerwehreinsatz am Montagabend (20.12.2021) in Lehrberg im Landkreis Ansbach. An der Bahnstrecke drohte laut Agentur News5 ein Baum umzustürzen. Der Grund war, dass ein Biber den Baum bereits sehr stark angenagt hatte.

Ein dünnere Stamm war bereits umgefallen. Die Feuerwehrleute konnten den Baum kontrolliert fällen und so verhindern, dass der Zugverkehr beeinträchtig wurde.