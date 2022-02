Zu einem Küchenbrand mit Personen- und Sachschaden ist es am Sonntagabend (13.02.2022) in der Wohnung einer 20-Jährigen und eines 26-Jährigen in Immeldorf im Kreis Ansbach gekommen.

Gegen 18.45 Uhr erhitzten die beiden Bewohner Öl in einem Topf auf dem Herd und verließen die Küche, wie die Polizei Heilsbronn am Montag berichtet. Einige Zeit später knallte es aus der Küche. Beim Nachsehen brannte der Topf mit dem Öl bereits lichterloh. Der 26-Jährige löschte den Küchenbrand mit einem in der Wohnung befindlichen Pulverlöscher. Auch die Dunstabzugshaube hatte bereits Feuer gefangen.

Topf mit Öl fängt Feuer - Nachbar bei Löschversuch verletzt

Die 20-jährige Mitbewohnerin rief die Nachbarn zu Hilfe und verständigte die Feuerwehr. Ein 49-jähriger Nachbar half beim Löschen und leuchtete dem 26-Jährigen mit seiner Taschenlampe. Hierbei zog sich der Helfer selbst eine Rauchgasvergiftung zu und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Die Feuerwehren aus Lichtenau, Petersaurach, Immeldorf und Neuendettelsau kamen zum Brandort. Nachdem das Feuer bereits erloschen war, wurde das Gebäude noch belüftet. Der entstandene Schaden wird nach ersten Schätzungen 15.000 Euro betragen.

Die Polizeiinspektion Heilsbronn war mit der Aufnahme des Sachverhalts vor Ort beauftragt und prüft nun die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens gegen die beiden Bewohner.