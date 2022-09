Langfurth vor 1 Stunde

Tierquälerei

"Aus Spaß" gejagt und mit Stöcken gequält: Hat zehnjähriger Bub ein Schaf auf dem Gewissen?

Eine mutmaßliche Tierquälerei mit Todesfolge für ein Schaf hat am Mittwoch (31. August 2022) in Langfurth stattgefunden. Ein zehn Jahre alter Bub soll schuld am Tod des Schafes gewesen sein.