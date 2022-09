Zu einem Autobrand ist es am Sonntag (25. September 2022) gegen 0.35 Uhr in Dürrwangen (Landkreis Ansbach) gekommen. So berichtet die Polizeiinspektion Feuchtwangen.

Ein 19-jähriger Autofahrer war mit seinem Fahrzeug von Königshofen (Landkreis Ansbach) in Richtung Oberkönigshofen (Landkreis Ansbach) unterwegs. Nach einiger Zeit reagierte das Auto nicht mehr und der Motor ging aus.

Kreis Ansbach: Fahrzeugfront fängt plötzlich Feuer

Der Fahrer merkte, dass die Fahrzeugfront angefangen hat zu qualmen und stieg aus. Die Fahrzeugfront fing daraufhin Feuer. Der Brand wurde durch die eingesetzten Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Bechhofen und Königshofen gelöscht. Dadurch konnte auch ein Übergriff auf die Fahrerkabine vermieden werden.

Der 19-Jährige wurde nicht verletzt. Am Auto entstand ein Schaden von circa 10.000 Euro.

