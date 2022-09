Eine Verletzte und knapp 60.000 Euro Sachschaden waren die Folge eines Verkehrsunfalls am Dienstag (27. September 2022) im Gemeindebereich von Langfurth (Landkreis Ansbach). Das berichet die Polizeiinspektion Dinkelsbühl.

Eine 69-jährige Frau fuhr am Dienstag kurz vor 7 Uhr morgens mit einem Schulbus von Matzmannsdorf kommend in Richtung Schlierberg. Mit in dem Bus befanden sich zwei Schulkinder.

Kreis Ansbach: Schulbusfahrerin missachtet Vorfahrt

An einer Abzweigung übersah die 69-Jährige beim Linksabbiegen in Richtung Schlierberg (Landkreis Ansbach) vermutlich ein aus Richtung Beyerberg (Landkreis Ansbach) kommdes vorfahrtsberechtigtes Auto einer 22-jährigen Frau aus Wassertrüdingen (Landkreis Ansbach).

Im Einmündungsbereich kam es schließlich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Das Auto der 22-Jährigen überschlug sich mehrfach und blieb erst einige Meter weiter in einem angrenzenden Acker liegen.

Wie durch ein Wunder blieb die 22-Jährige nach jetzigem Kenntnisstand unverletzt. Die 69-jährige Schulbusfahrerin verletzte sich im Bereich des Oberkörpers und musste ärztlich behandelt werden. Die mitfahrenden Schulkinder blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.