Unfall im Kreis Ansbach: Am Samstagabend (09.04.2022) wollte ein 21-jähriger Autofahrer in Windsbach nach links in den Parkplatz eines Verbrauchermarktes abbiegen.

Hierbei übersah er im Gegenverkehr den Pkw eines 78-jährigen Mannes und kollidierte mit diesem, wie die Polizei Heilsbronn mitteilt.

Unfall im Kreis Ansbach: Autofahrer kollidieren miteinander

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw des 21-Jährigen herumgeschleudert und kam auf der Seite zum Liegen.

Nach ersten Einschätzungen des Notarztes vor Ort zogen sich die beiden Fahrzeugführer nur leichte Verletzungen zu, wurden aber dennoch zur Beobachtung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

An den beiden Autos entstand jeweils Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Da von den Fahrzeugen Betriebsstoffe ausgetreten waren, mussten diese durch die Feuerwehr Windsbach gebunden werden.

Vorschaubild: © pixabay.com/NettoFigueiredo