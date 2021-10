Wie die Polizeiinspektion Ansbach am Donnerstag (14. Oktober 2021) berichtet, hat eine 58-jährige Frau, die am Montag (11. Oktober 2021) von einem Hund in Hennenbach gebissen wurde, den Vorfall nun zur Anzeige gebracht. Die Beamten suchen Zeugen - und die beiden Hundehalter.

Die 58-Jährige war mit ihrem Schäferhund auf der Bernadottenwiese spazieren, als sie von zwei Australian Shepards attackiert wurde. Einer der beiden Hunde biss die Frau in den linken Oberschenkel. Die Frau verzichtete auf einen Personalienaustausch mit den beiden Hundehaltern, da sie davon ausging, nicht schwerer verletzt zu sein.

Frau von Hund gebissen: Wunde hat sich entzündet - Zeugen des Vorfalls gesucht

Mittlerweile hat sich die durch den Biss entstandene Wunde allerdings entzündet und schwoll stark an. Die 58-Jährige entschloss sich im Nachhinein dazu, doch noch Anzeige zu erstatten.

Die beiden Hundehalter und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ansbach unter der Telefonnummer 0981/9094-121 in Verbindung zu setzen.