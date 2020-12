Ansbach vor 1 Stunde

Erstmeldung

Feuer in der Nacht: Flammen greifen auf Wohnhaus über - Feuerwehr fehlt Löschwasser

Am frühen Dienstagmorgen ist in Franken ein Brand ausgebrochen: Was als Brand einer Gartenhütte gemeldet wurde, entpuppte sich als Wohnhausbrand. Die Feuerwehren hatten große Probleme mit dem Löschwasser.