Dinkelbühl vor 1 Stunde

Großbrand

Feuer in Hotel ausgebrochen: Löscharbeiten dauern voraussichtlich bis in die Nacht an

In einem Hotel in der Dinkelsbühler Altstadt ist am Freitagabend (29. Oktober) ein Feuer ausgebrochen. Die umfangreichen Löscharbeiten dauern an - vermutlich noch bis spät in die Nacht.