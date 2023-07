Ein Notruf wegen eines maskierten Bewaffneten hat in Colmberg am Freitagmorgen (21. Juli 2023) einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst.

Wie die Polizei mitteilte, ging bei der Einsatzzentrale gegen 8 Uhr die Mitteilung über eine augenscheinlich maskierte und bewaffnete Person im Bereich der Gartenstraße. Da sich in dem Bereich sowohl ein Kindergarten als auch eine Grundschule befand, rückte die mit einem Großaufgebot zum Einsatzort aus.

Militärkleidung und Softair-Waffe werden 14-Jährigem zum Verhängnis

Nachdem die Schule und der Kindergarten gesichert wurden, fahndete die Polizei nach der gemeldeten Verdächtigen. Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Ansbach konnte schließlich in der Nähe der Kita einen 14-jährigen Jungen ausmachen. Die Beamten konnten bei ihm unter anderem Kleidung in Militäroptik sowie die Nachbildung einer Pistole auffinden, bei der es sich aber offensichtlich um eine Softair-Waffe handelte. Trotzdem wurde die Waffe sichergestellt. Die Polizei prüft derzeit das Auftreten des Jungen derzeit hinsichtlich strafrechtlicher und waffenrechtlicher Verstöße, bestätigte das Polizeipräsidium Mittelfranken.

Damit konnte der groß angelegte Einsatz gegen 10 Uhr beendet werden. Trotz des Polizeiaufgebots konnte der Betrieb der Grundschule und des Kindergartens weitergehen. So konnten die Schüler der Grundschule trotz des Vorfalls einen für diesen Tag geplanten Ausflug antreten.

Zu dem Vorfall und den darauffolgenden Einsatzmaßnahmen steht die Polizei Ansbach in engem informatorischen Austausch mit den Verantwortlichen der Grundschule und der Kindertagesstätte. Angehörige von betroffenen Kindern können sich im Bedarfsfall sowohl an die Polizeiinspektion Ansbach als auch an ihre Ansprechpartner von Schule oder Kindergarten wenden.

Vorschaubild: © CC0 / Pixabay / Alexas_Fotos