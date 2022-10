Am Mittwoch (5. Oktober 2022), gegen 22.30 Uhr, fuhr ein 19-Jähriger in Burgoberbach mit seinem Auto auf der Winterschneidbacher Straße in Richtung B 13. An der Ampelanlage musste der 19-Jährige zunächst anhalten, bevor er bei Grün nach links in Richtung Ansbach abbiegen konnte, wie die Polizei Ansbach mitteilte.

Beim Abbiegen fuhr der Heranwachsende zu schnell um die Kurve, sodass er seinen Wagen auf die Leitplanke fuhr, wodurch das Auto in die Höhe geschleudert wurde. Der Wagen überschlug sich im angrenzenden Graben und kam auf dem Dach zum Liegen.

Um die Kurve gerast: Auto wird wegen unangepasster Geschwindigkeit auf Dach geschleudert

Der 19-jährige Fahrer sowie ein ebenfalls 19-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt, beide kamen ins Klinikum Ansbach. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro.

Vorschaubild: © NEWS5 / Haag (NEWS5)