In Tarnkleidung und mit Anscheinswaffen unterwegs: Mehrere Jugendliche haben am Dienstag (25. Juli 2023) einen Polizeieinsatz in Wassertrüdingen ausgelöst. Gegen 18.30 Uhr verständigte eine Anwohnerin im Weinbergweg die Polizei darüber, dass zwei Jugendliche in Tarnkleidung und mit Waffen auf der Straße herumlaufen würden.

In der Marktstraße trafen die Einsatzkräfte schließlich auf zwei 14-Jährige und einen 13-Jährigen, schreibt die Polizeiinspektion Dinkelsbühl. Tatsächlich trug das Trio "täuschend echt aussehende Softair-Waffen" mit sich.

Jugendliche in Tarnkleidung und mit Softair-Waffen unterwegs - Polizei stellt Anscheinswaffen sicher

Gegenüber den Beamten gaben die Jugendlichen an, auf dem Weg zum Oettinger Forst zu sein - um dort zu spielen. Offenbar wussten sie nicht, dass das Führen von solchen "Anscheinswaffen" in der Öffentlichkeit nicht gestattet ist.

Anscheinswaffen sehen echten Waffen zumeist sehr ähnlich - und sind auch von einem geschulten Auge nicht immer sofort als "Fake"-Waffe erkennbar. Im Einzelfall gehen Polizisten deshalb zunächst immer davon aus, dass es sich um echte Waffen und somit eine potenzielle Gefahr handelt.

Die Polizei stellte mehrere Pistolen und ein Sturmgewehr sicher und übergaben die Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten. Auf die beiden 14-Jährigen kommt ein Ordnungswidrigkeitsverfahren zu.