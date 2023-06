Unfall auf der A6 im Kreis Ansbach: Wohnmobil kracht in Außenplanke

Am Donnerstagnachmittag (01. Juni 2023) ist es um 16.20 Uhr auf der A6 im Kreis Ansbach bei Neuendettelsau in Richtung Waidhaus zu einem Verkehrsunfall mit einem Wohnmobil gekommen. Das berichtet die Verkehrspolizeiinspektion Ansbach am Freitag (02. Juni 2023).

Die 56-jährige Fahrerin des Wohnmobils kam vermutlich wegen eines Reifenplatzers nach rechts von der Straße ab und prallte gegen die Außenplanke und gegen eine Notrufsäule. Das Wohnmobil wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert und blieb dort auf dem rechten Streifen liegen. Die Polizei schätzt den Schaden am Wohnmobil auf 5000 Euro.

Vorschaubild: © Jens Büttner (ZB)