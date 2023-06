Aufgrund eines geplatzten Reifens geriet am Freitag (03. Juni 2023) ein Sattelauflieger auf der A6 kurz nach der Anschlussstelle Schnelldorf in Fahrtrichtung Nürnberg in Brand.

Der 32-Fahrer hielt nach dem Platzen der Bereifung an und musste feststellen, dass der Reifen Feuer gefangen hatte. Er versuchte noch, mit einem Feuerlöscher den Brand zu löschen, was ihm jedoch nicht gelang. In der Folge griff Feuer auf die Plane des Sattelaufliegers über, teilte die Verkehrspolizeiinspektion Ansbach mit.

Geplatzter Reifen führt zu Lkw-Brand

Der mit Plastikgranulat beladene Auflieger konnte erst durch die eintreffenden Feuerwehren aus Schnelldorf und Wörnitz gelöscht werden. Der Fahrer kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro.

Die Autobahn war in Richtung Nürnberg, zur Bergung des Lkw, bis zum Mittag komplett gesperrt.

Vorschaubild: © pixabay.com (ASSY)