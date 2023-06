Auf der A6 und der A7 haben sich am Montag (5. Juni 2023) zwei ähnliche Verkehrsunfälle ereignet: In beiden Fällen kippte ein Lastwagen um, beide Fahrer kamen im Anschluss an den Unfall in ein Klinikum. Wegen komplizierter Bergungsarbeiten waren die Fahrbahnen stundenlang blockiert.

Unfall auf der A7: Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montag (5. Juni 2023) auf der A7 in Fahrtrichtung Füssen gekommen. Ein Lastwagenfahrer kam gegen 13.28 Uhr zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach anschließend die Außenschutzplanke auf einer Länge von etwa 70 Metern. Anschließend kippte der Lastwagen um, berichtet die Verkehrspolizeiinspektion Ansbach.

Fahrer in Kabine eingeschlossen - Autobahn stundenlang gesperrt

Der Fahrer war dadurch in der Fahrerkabine eingeschlossen, Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten ihn jedoch befreien. Zur Abklärung seiner gesundheitlichen Probleme brachte ein Hubschrauber den 52-Jährigen in ein umliegendes Klinikum. Bei dem Unfall zog sich der Fahrer keine schwerwiegenden Verletzungen zu.

In dem Sattelzug befanden sich etwa 17 Tonnen Grillkäse. Durch den Unfall kam es jedoch zu einer Unterbrechung der Kühlkette, weswegen ein Havariekommissar zur Unfallstelle gerufen wurde.

Der geschätzte Sachschaden liegt bei rund 500.000 Euro. An der Unfallstelle war die Autobahn stundenlang nur einspurig befahrbar, weshalb sich ein Rückstau bildete. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an, ehe gegen 6 Uhr morgens die Unfallstelle wieder freigegeben wurde. Die Polizei vermutet, dass der Fahrer aus "gesundheitlichen Gründen" von der Fahrbahn abkam.

36-Jähriger bedient Navi-App auf Handy während der Fahrt - Lastwagen kippt um

Ein anderer Unfall mit einem Lastwagen hat sich ebenfalls am Montag (5. Juni 2023) gegen 16.17 Uhr auf der A6 bei Feuchtwangen in Fahrtrichtung Waidhaus ereignet: Ein 36-Jähriger bediente laut eigenen Angaben während der Fahrt seine Navigations-App am Handy. Dabei geriet der Lastwagen zunächst nach rechts ins Bankett, berichtet die Verkehrspolizeiinspektion Ansbach. Der Fahrer versuchte daraufhin, das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn zu manövrieren.

Dabei stürzte allerdings der Lastwagen mitsamt des Anhängers auf die linke Seite, wobei der Anhänger im Zugmaul hängen blieb. Der Fahrer befreite sich eigenständig aus seinem Führerhaus und kam anschließend mit dem Bayerischen Roten Kreuz zur Abklärung seines gesundheitlichen Zustandes in ein umliegendes Krankenhaus.

Der umgekippte Lastwagen blockierte zunächst die komplette Fahrbahn, die Feuerwehr zog ihn später zur Seite. Auch hier war die Kühlkette der transportierten Ware - etwa

dreieinhalb Tonnen Fertigpizza - unterbrochen, weswegen ein Havariekommissar verständigt wurde. Die Bergungsarbeiten des Lastwagens dauerten bis in die Nachtstunden an. Der geschätzte Sachschaden liegt bei 25.000 Euro.

Vorschaubild: © Stefan Puchner, dpa