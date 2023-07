Bei Leutershausen im Kreis Ansbach ist es am Donnerstagvormittag (13. Juli 2023) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 56-Jähriger wurde dabei schwer verletzt - es besteht Lebensgefahr.

Kurz vor 10 Uhr bemerkten vorbeifahrende Autofahrer auf der Kreisstraße AN4 einen Wagen, der zwischen den Ortschaften Erlach und Erlbach bei Leutershausen nach links von der Straße abgekommen war und alarmierten die Polizei. Diese fand dort einen schwer verletzten Mann aus dem Kreis Ansbach vor, der mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste.

Die Polizei geht davon aus, dass der Mann alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen war. Das Auto überschlug sich in der Folge bei dem Unfall mindestens einmal und kam auf einer Wiese zum Liegen. Hinweise auf Fremdverschulden gebe es jedoch nicht, heißt es von der Polizei. Am Auto entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro. Der Verkehr am Unfallort war nicht beeinträchtigt.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

Vorschaubild: © Jens Büttner (ZB)