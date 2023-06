Dinkelsbühl aktualisiert vor 12 Minuten

Schwerer Unfall

Fahrradfahrer (65) stirbt nach Überholvorgang eines Lkw

Ein Fahrradfahrer ist am Freitag an den Folgen eines Unfalls in Dinkelsbühl gestorben. Die genauen Hintergründe zu dem Unfall sind noch nicht abschließend ermittelt worden.