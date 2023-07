Dinkelsbühl vor 51 Minuten

Hatte sein Fahrrad geschoben

Radler (56) stolpert über Bordsteinkante - mit schweren Kopfverletzungen in Klinik geflogen

Ein 56-Jähriger hat sich in Dinkelsbühl am Donnerstag schwer am Kopf verletzt. Zeug*innen konnten beobachten, was passiert ist.