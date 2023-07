Kreis Ansbach: Autofahrerin missachtet Vorfahrtsregelung - Fahrradfahrer schwer verletzt

Am Dienstagvormittag (11. Juli 2023) ist es gegen 10.35 in Wolframs-Eschenbach im Kreis Ansbach zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten gekommen. Das berichtet am Mittwoch (12. Juli 2023) die Polizeiinspektion Heilsbronn.

Eine 48-jährige Autofahrerin wollte von der Adelmannsdorfer Straße in die Windsbacher Straße einbiegen und hatte hierbei das Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren" zu beachten. Aus Unachtsamkeit übersah sie einen 72-jährigen Fahrradfahrer, der auf der Windsbacher Straße stadtauswärts fuhr.

Autofahrerin erfasst Radfahrer: 72-Jähriger schwer verletzt

Es kam zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer, der Fahrradfahrer wurde hierbei schwer verletzt und musste ins Krankenhaus verbracht werden. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Die Unfallverursacherin wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung und Vorfahrtmissachtung zur Anzeige gebracht.