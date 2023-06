Anwohner*innen in der Ellwanger Straße in Dinkelsbühl (Landkreis Ansbach) haben in der Nacht von Samstag (24. Juni 2023) auf Sonntag (25. Juni 2023) gegen 1 Uhr einen lauten Schlag von der Straße her kommend gehört. Anschließend haben sie festgestellt, dass mehrere Holzpfosten und ein Verkehrszeichen neben der Fahrbahn umgefahren wurden, wie die Polizeiinspektion Dinkelsbühl berichtet.

An der Unfallstelle entdeckten sie Fahrzeugteile und ein Kfz-Kennzeichen - der Verursacher war jedoch weg. Die verständigte Streife der Polizei konnte über eine Halteranfrage und Recherchen im Umfeld den Fahrzeugführer zur Unfallzeit ermitteln und diesen wenig später nahe seiner Wohnadresse antreffen.

Mann (30) fährt betrunken gegen Verkehrszeichen im Kreis Ansbach

Der 30-jährige Mann wirkte stark alkoholisiert. Da der Mann mit einem Atemalkoholtest nicht einverstanden war, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Am in der Nähe geparkten Auto des Mannes konnten an der Front erhebliche Beschädigungen festgestellt werden.

Um eine weitere Fahrt zu verhindern, wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Auf den 30-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernens vom Unfallort und Trunkenheit im Verkehr zu.

