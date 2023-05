Feuchtwangen vor 44 Minuten

Zeugenaufruf

Radfahrer fährt Mutter mit Kinderwagen von hinten in die Beine - Wagen mit Baby stürzt um

In Feuchtwangen fuhr ein Radfahrer einer Mutter von hinten in die Beine. Die Frau ging am Freitag mit ihrem Baby im Kinderwagen spazieren - bei dem Unfall zogen sie sich die beiden leichte Verletzungen zu. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.