Feuchtwangen: Betrunkene Autofahrerin rammt Stadttor

Eine junge Frau hat am Sonntag, den 2.4.23, um 09.10 Uhr in Feuchtwangen mit ihrem Auto einen schweren Unfall verursacht. Sie fuhr mit ihrem Wagen stadtauswärts auf der Hindenburgstraße, als sie vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung mit der rechten Seite ihres Fahrzeugs gegen das Stadttor stieß. Der Alkoholtest am Unfallort ergab einen hohen Wert von 2,34 Promille.

Der Gesamtschaden, der bei dem Unfall entstand, beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Die Fahrerin musste sich einer Blutentnahme unterziehen und ihr Führerschein wurde eingezogen. Glücklicherweise gab es keine weiteren Verletzten.

Vorschaubild: © Ingo Kramarek/Pixabay