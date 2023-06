Im Raum Dinkelsbühl ist es am Montag (26. Juni 2023) zu zwei folgenschweren Verkehrsunfällen gekommen. Beide Male erlitten Beteiligte teils erhebliche Verletzungen.

Zunächst befuhr eine 34-Jährige gegen 14 Uhr mit ihrem Auto die Strecke von Veitswend nach Weidelbach. In einer Rechtskurve kam sie vermutlich aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab, und schleuderte in eine Böschung.

Kontrolle verloren und umgekippt - Frau bei Unfall schwer verletzt

Dabei kippte der Wagen um und blieb auf der rechten Seite liegen. Die Fahrerin, die sich alleine im Fahrzeug befand, konnte selbstständig aus dem Fahrzeug steigen. Sie erlitt durch den Unfall jedoch eine schwerere Verletzung zu und musste ins Klinikum Dinkelsbühl eingeliefert werden.

Am Auto entstand ein Totalschaden, der auf rund 8000 Euro geschätzt wird.

Später am Nachmittag fuhr ein 26-Jähriger mit seinem Motorrad gegen 17.00 Uhr in Schopfloch von der Hollgasse kommend in die Baderstraße. Ein 66-jähriger Autofahrer fuhr zur gleichen Zeit in der Gegenrichtung in der nach links abknickenden Baderstraße weiter.

Dabei missachtete der Senior den Vorrang des von rechts kommendem Kradfahrers. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde der Kradfahrer schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er wurde durch Rettungskräfte ins Klinikum Ansbach gebracht.

Biker übersehen - Unfall mit Schwerverletztem

Der Unfallverursacher erlitt einen Schock und musste ebenfalls ärztlich behandelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 17.000 Euro.

Vorschaubild: © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild