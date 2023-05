Dinkelsbühl: Einbruch in Juweliergeschäft - Zeugenaufruf

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (03.05.2023) ist ein bislang Unbekannter in Dinkelsbühl in die Werkstatt eines Juweliergeschäftes eingebrochen. Jetzt ermittelt die Kripo Ansbach.

Der Täter schlug gegen 01:30 Uhr am Altrathausplatz eine Fensterscheibe ein und gelangte so ins Innere. Nach kurzer Zeit verließ er die Werkstatt wieder und flüchtete zu Fuß in Richtung Spitalgasse. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet.

Täterbeschreibung:

Etwa 170 cm groß, schlank, dunkle Bekleidung mit Kapuzenpulli.

Eine sofort eingeleitet Fahndung mit Kräften der Polizeiinspektionen Dinkelsbühl und Feuchtwangen führte nicht zur Ergreifung des Flüchtigen. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken kam zur Spurensicherung vor Ort. Die weiteren Ermittlungen hat die Kripo Ansbach übernommen und bittet etwaige Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Vorfeld gemacht haben, oder Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell