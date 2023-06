Am Donnerstag (08. Juni 2023) fuhr ein 95-jähriger Autofahrer gegen 15.30 Uhr von Gräfenbuch kommend an der B13 entlang, um auf Höhe Oberheßbach in die B13 einzufahren.

Hierbei nahm er laut der Polizei einer 31-jährigen Fahrzeugführerin die Vorfahrt, die auf der B13 von Oberdachstetten in Richtung Ansbach unterwegs war. Durch den folgenden Zusammenstoß wurden der 95-Jährige sowie die 31-Jährige und ihr 30-jähriger Beifahrer leicht verletzt, ihre beiden Kinder im Alter von 1 und 3 Jahren blieben unverletzt, allesamt jedoch zur medizinischen Abklärung ins Klinikum Ansbach gebracht.

Die 87-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers wurde schwer verletzt ins Krankenhaus Rothenburg überstellt. Die Feuerwehren Lehrberg und Unterheßbach übernahmen die Verkehrsregelung und Sperrung während der Unfallaufnahme. Der Gesamtschaden wird auf 14500 Euro geschätzt.

Vorschaubild: © Mariia Mutova/#285561/colourbox.de (Symbolbild)