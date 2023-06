In der Zeit von Freitag, dem 23. Juni, 13.00 Uhr, bis zum Montag, 26. Juni, gegen 07.00 Uhr, kam es auf dem Bauhof der Stadt Ansbach im Haldenweg zu mutwilligem Vandalismus. Dies gab die Polizeiinspektion Ansbach in einer Pressemeldung am Dienstag, dem 27. Juni 2023, bekannt.

Unbekannte drangen auf das Gelände ein und beschädigten sechs Pkw und ein Kraftrad.

Mutwillige Zerstörung: Sechs Autos und ein Kraftrad beschädigt

An den Autos wurden die Scheiben eingeschlagen. Den Spuren nach zu urteilen bewerkstelligten die Täter dies durch Fußtritte - auch Feuerlöscher wurden als Hilfsmittel genommen. Bei einigen Fahrzeugen wurde außerdem das Fahrzeuginnere beschädigt. Auch entleerten die unbekannten Personen die in den Fahrzeugen befindlichen Verbandskästen.

Doch damit nicht genug: Die Täter stießen ein Kraftrad eine Böschung hinunter. Der gesamte verursachte Sachschaden des Vorfalls beläuft sich laut den Behörden auf etwa 8000 Euro. Die Polizei Ansbach bittet die Bevölkerung darum, Hinweise zu dem Vorfall unter der Telefonnummer 0981/9094 121 zu melden.