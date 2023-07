Ansbach vor 59 Minuten

Aggressive Autofahrer

Streit zwischen Autofahrern eskaliert - Mann (40) beißt 16-Jährigen in den Oberkörper

Gleich mit zwei Aggressionsdelikten im Straßenverkehr hatte die Polizei in Ansbach am Sonntagabend zu tun: Aus einem Streit entwickelte sich eine Schlägerei an der Ampel, zudem ging ein Unbekannter auf die Insassen eines Autos los.