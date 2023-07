Zu einem Reitunfall kam es am Sonntag (23. Juli 2023) um 15.20 Uhr. Nach Angaben der Polizei Ansbach ritten eine 34-Jährige und eine 51-Jährige von Wasserzell die Bocksberger Allee entlang in Richtung der Steinersdorfer Steige.

Ihren eigenen Angaben zufolge bogen sie kurz vor der Steige in den Wald, wo ihre beiden Pferde durchgingen und beide Reiterinnen stürzten. Die 34-Jährige konnte von einer Streife auf der Ortsverbindungsstraße angetroffen werden. Sie führte beide Pferde und gab an, dass sie nicht wisse, was mit ihrer Freundin passiert sei.

Reiterinnen stürzen von Pferden – schwer verletzt

Die Streife konnte dann bei einer fußläufigen Suche die 51-Jährige im Wald auffinden. Sie wurde mit Verdacht auf eine Oberschenkelfraktur ins Klinikum Ansbach gebracht, die Jüngere erlitt eine Gehirnerschütterung und ebenfalls im Klinikum medizinisch versorgt.

Die Pferde wurden vom Eigentümer abgeholt. Im Einsatz war auch die Reiterstaffel des Polizeipräsidiums Mittelfranken.

