Als "alkoholisiert" und "blutverschmiert" hat eine Zeugin den Mann beschrieben, der in der Aral-Tankstelle in der Mathias-Oechsler Straße ein Getränk erwarb und anschließend wegfuhr. Nach Angaben der Polizeiinspektion Ansbach ereignete sich der Vorfall am Montag (10. Juli 2023) um 11.15 Uhr.

Die Polizei fuhr daraufhin zur Anschrift des Autohalters. Dort stellte sich heraus, dass das Fahrzeug am Vortag von einem Parkplatz in der Benzstraße entwendet wurde, nachdem die Halterin den Schlüssel verloren hatte. Die Beamten sichteten daraufhin die Videoaufzeichnungen der Tankstelle und erkannten einen amtsbekannten 34-Jährigen. Diesen suchten sie sodann direkt zu Hause auf.

Alkoholisierter Mann fährt gestohlenes Auto ohne Fahrerlaubnis

Der Mann war "deutlich alkoholisiert" und hatte außerdem eigenen Angaben zufolge am Vortag einen Joint konsumiert. Er räumte auch ein, am Vortag mit dem entwendeten Fahrzeug im Bereich Lehrberg unterwegs gewesen zu sein und möglicherweise an einer Bushaltestelle einen Schaden verursacht zu haben. Tatsächlich waren am Auto frische Unfallspuren festzustellen. Eine Fahrerlaubnis besitzt der Mann allerdings nicht.

Weiterhin entdeckten die Beamten bei dem 34-Jährigen eine frische Kopfplatzwunde. Hierzu gab der Mann an, am Sonntagabend (09. Juli 2023) auf der Ansbacher Kirchweih gewesen zu sein. Dort habe er im Bereich der Toiletten hinter dem Festzelt plötzlich von hinten einen Schlag mit einem Maßkrug abbekommen. Weitere Angaben hierzu konnte er nicht machen.

Die Polizeiinspektion Ansbach nimmt unter der Telefonnummer 0981/9094-121 Hinweise zu dieser Tat sowie zur gesuchten Unfallörtlichkeit entgegen. Gegen den Mann wurde ein umfangreiches Ermittlungsverfahren eingeleitet.

