Am Dienstag (4. April 2023) wurde der Polizeiinspektion Ansbach ein Verkehrsunfall in der Stadt gemeldet. Die Beamten berichten, dass dabei zwei 16-jährige Schülerinnen, gegen 16:05 Uhr, beim Abbiegen in die Heilig-Kreuz-Straße mit ihren Leichtkrafträdern zusammen gestoßen waren

Laut des Polizeiberichts fuhren die zwei 16-jährige Mädchen mit ihren Leichtkrafträdern auf der Triesdorfer Straße von der Bandelstraße kommend als sie gleichzeitig auf die Heilig-Kreuz-Straße abbiegen wollten.

Ampel springt auf Gelb - Missverständnis löst Unfall aus

In diesem Moment sei die Ampel vor Ort auf Gelb gewechselt, weshalb eine der 16-Jährigen abbremste, während die andere davon ausging, dass beide die Ampel noch überqueren würden.

Durch dieses Missverständnis kam es zwischen den beiden Mädchen zu einem Auffahrunfall, durch den eine der beiden leichte Verletzung am linken Schienbein erlitt. Außerdem stürzte eines der Fahrzeuge um, hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

