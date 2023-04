Ein noch unbekannter Lkw-Fahrer hat auf der A6 im Kreis Ansbach einen Unfall verursacht und dabei erhebliche Schäden.

Wie die Verkehrspolizei Ansbach mitteilt, war am Sonntagmittag (2. April 2023) gegen 12.25 Uhr der Sattelzug auf der A6 bei Lichtenau in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs. Dort kam er laut Polizeiangaben nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr etwa 100 Meter weit durch den Grünstreifen. Dabei richtete er einen erheblichen Flurschaden an, beschädigte außerdem einen Leitpfosten und einen Kanal.

A6 bei Lichtenau: Sattelzug kommt von Fahrbahn ab - 5000 Euro Schaden

Der Kanal musste abgesichert und die Fahrbahn durch die Autobahnmeisterei gereinigt werden. Insgesamt schätzt die Polizei den Sachschaden auf 5000 Euro.

Nach den Schmutzspuren zu urteilen fuhr der Sattelzug, bei dem lediglich der Auflieger als weißer "Kühler" mit spanischer Zulassung beschrieben werden konnte, am Parkplatz Auergründel ab. Dort konnte er allerdings von der Streife nicht mehr aufgefunden werden.

Hinweise zum Verursacher nimmt die Verkehrspolizei Ansbach unter der Telefonnummer 0981/9094-430 entgegen.

Vorschaubild: © Peter Kneffel/dpa/Symbolbild