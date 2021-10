Leutershausen vor 1 Stunde

Ermittlungen

Lebensgefährlich: Landwirt entdeckt bei Maisernte Metallteil in Feld - Polizei ermittelt

In Leutershausen wurde ein Landwirt über einen Metalldetektor in seinem Häcksler vor einem Metallteil gewarnt, dass in seinem Maisfeld an einer Pflanze angebracht war, als er den Mais gerade abernten wollte. Die Polizei bittet um Hinweise.