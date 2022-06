Am frühen Samstagmorgen (04. Juni 2022) wollten Beamte einer Streifenbesatzung in Bechhofen einen 25-jährigen Motorradfahrer kontrollieren. Als dieser die Beamten in der Ansbacher Straße erkannte, beschleunigte er innerorts auf 80 bis 100 km/h und versuchte zu flüchten.

Zudem ignorierte er die Anhalte-Signale der Polizei. In einer leichten Linkskurve kam der Motorradfahrer schließlich zu weit nach rechts, touchierte einen Bordstein und stürzte. Dabei wurde er leicht verletzt. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer einen Alkoholwert von 0,4 Promille hatte, keine

Fahrerlaubnis besitzt, das Motorrad nicht zugelassen und auch nicht versichert war und ein ungestempeltes Kennzeichen von einem anderen Fahrzeug montiert wurde. Der Fahrer muss sich nun wegen diverser Delikte verantworten.

Vorschaubild: © Christel SAGNIEZ/Pixabay (Symbolbild)