Am Dienstagabend (22. November 2022) ist es in der Vogelweide in Elpersdorf gegen 20.15 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen.

Auslöser war "vermutlich" eine Holzkiste im Wohnzimmer einer Wohnung: Diese befand sich neben dem Schwedenofen und fing dabei wohl Feuer, erklärt die Polizeiinspektion Ansbach.

17-Jährige will Katze retten - Wohnung nach Brand unbewohnbar

Die Wohnung war zu diesem Zeitpunkt menschenleer, allerdings hielt sich eine 17-Jährige im Keller des Hauses auf. Als sie den Rauch bemerkte, begab sie sich in die brennende Wohnung, um die Familienkatze zu suchen.

Dabei erlitt die Jugendliche eine Reizung der Augen, weswegen sie zur medizinischen Versorgung in eine Augenklinik kam. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand, auch die Katze wurde gerettet. Insgesamt verursachte das Feuer einen Gesamtschaden von rund 70.000 Euro, die Wohnung ist unbewohnbar.

Die betroffene Familie zog in eine leerstehende Wohnung im Untergeschoss.

Vorschaubild: © Collage inFranken.de: Pixabay.com/809499, Matthias Fischer auf Pixabay