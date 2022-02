Maskenverweigerer zeigt Befreiung nicht vor - und lügt dann die Polizei dreist an: Im Ansbacher Brücken-Center verursachte ein Mann einen Polizeieinsatz. Wie die Polizeiinspektion Ansbach am Tag danach in einer Pressemitteilung schreibt, betrat ein 59-Jähriger am Dienstag (15. Februar 2022) um 15.00 Uhr das Einkaufszentrum.

Aber: Der Mann trug keine FFP2-Maske trug. Der 59-Jährige wurde vom Sicherheitsdienst darauf angesprochen. Er zeigte sich uneinsichtig und gab an, eine Maskenbefreiung zu besitzen. Diese Maskenbefreiung zeigte er weder dem Sicherheitsdienst noch der später hinzugezogenen Streifenbesatzung vor.

Einkaufszentrum in Ansbach: Mann trägt keine FFP2-Maske - und lügt dann die Polizei dreist an

Der 59-Jährige gab dann bei der Feststellung seiner Personalien eine falsche Wohnanschrift an. Gegen den 59-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen eines Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz sowie wegen eines Verstoßes gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz wegen der falschen Wohnortsangabe eingeleitet.