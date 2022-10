Ansbach vor 51 Minuten

Mehrere Straftaten

Mann pöbelt Passanten an und schlägt nach Polizistin - und begeht weiteres Delikt

In der Ansbacher Fußgängerzone pöbelte ein polizeibekannter Mann zuerst Passanten an und legte sich anschließend mit der Polizei an. Diese brachte ihn schließlich wegen verschiedenster Straftaten zur Anzeige.