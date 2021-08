Junger Mann schlägt Polizist: Die Polizei Ansbach hat aufgrund von Beschwerden wegen Ruhestörungen eine feiernde Gruppe am Samstag (21. August 2021) gegen 22.30 Uhr im Bereich des Rügländer Viertels aufgefordert leiser zu sein.

Als die Polizei die Gruppe ansprach, rannten manche aus der Gruppe davon. Hierbei überrannte ein 19-jähriger Ansbacher einen 27-jährigen Polizisten. Beide stürzten. Nach Angaben der Polizei Ansbach fiel der 19-jährige Mann dabei eine Garageneinfahrt hinunter.

Ein 19-Jähriger hat einen Polizisten in Ansbach geschlagen

Der Polizist erlitt durch den Sturz Schürfwunden am Arm. Der 19-Jährige bekam Hautabschürfungen im Gesicht. Als er am Boden lag, wollte ein 25-jähriger Polizist Erste Hilfe leisten. Unvermittelt schlug der am Boden liegende junge Mann den Polizisten mit dem Arm ins Gesicht.

Beide Polizisten waren weiterhin dienstfähig. Gegen den alkoholisierten Ansbacher wurde ein Strafverfahren eingeleitet.