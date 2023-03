Am späten Montagabend (6. März 2023), kurz vor Mitternacht, kam es in Ansbach zu einem schweren Verkehrsunfall. Wie die Polizei berichtet, war ein 18-Jähriger gegen 23.40 Uhr auf der Staatsstraße 225 von Ansbach in Richtung Rösdorf unterwegs.

"Der Unfall ereignete sich hinter dem Klinikum", erklärt ein Sprecher der Polizeiinspektion Ansbach gegenüber inFranken.de. Dort sei der junge Mann nach links von der Fahrbahn abgekommen.

Totalschaden nach schwerem Unfall in Ansbach: 18-Jähriger überschlägt sich kurz vor Mitternacht

Infolgedessen habe sich der Fahranfänger mit seinem Opel Corsa mehrfach überschlagen, berichtet die Polizei. "Aktuell ist noch nicht klar, ob es sich um überhöhte Geschwindigkeit oder eine andere Ursache handelt", so der Sprecher gegenüber inFranken.de.

Der Wagen sei mit einem Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro auf der Seite auf der Fahrbahn liegen geblieben. Der 18-Jährige habe laut Polizei "keine offensichtlichen Verletzungen" erlitten.

Er wurde demnach vorsorglich wegen eines Schocks ins Klinikum Ansbach eingeliefert, nachdem er von der Feuerwehr mit "schwerem Bergungsgerät" aus dem Fahrzeug befreit worden war, wie es heißt.