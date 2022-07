Ansbach vor 1 Stunde

Blaulicht

87-Jähriger von Auto erfasst: Er schwebt in Lebensgefahr

Ein 87-jähriger Mann ist am Dienstag in Ansbach von einem Grünstreifen auf die Straße gelaufen und wurde von einem Auto angefahren. Nachdem der Mann am Unfallort noch ansprechbar war, wurde er ins Krankenhaus gebracht und schwebt dort nun in Lebensgefahr.