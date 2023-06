Die Autobahngesellschaft Nordbayern hat in einer Pressemitteilung der Außenstelle Fürth eine nächtliche Vollsperrung der A6 im Kreis Ansbach angekündigt.

Aufgrund von einer "Anpassung der Verkehrsführung" an der Rastanlage "Kammersteiner Land" wird die A6 in der Nacht von Samstag (3. Juni 2023) und Sonntag (4. Juni) zwischen 20.00 Uhr abends und 07.00 Uhr voll gesperrt. Betroffen ist der Streckenabschnitt zwischen den Anschlussstellen Neuendettelsau und Schwabach-West in Fahrtrichtung Nürnberg.

Fahrbahn soll weiter nördlich verlaufen

Die Umleitung wird über die bereits bestehende U13 zwischen den betroffenen Anschlussstellen abgewickelt. Gute Nachrichten gibt es außerdem für Verkehrsteilnehmer, die in Richtung Heilbronn unterwegs sind: Sie können die Strecke wie gewohnt befahren, es steht aber lediglich einer der Fahrstreifen zur Verfügung, wodurch es auch hier zu Verzögerungen kommen kann.

Notwendig sind diese Arbeiten, um die Verkehrsführung weiter nach Norden zu verlegen. Geplant ist, dass die A6 im geplanten Streckenabschnitt in naher Zukunft bis zu zwei Kilometer tiefer verläuft. Dafür muss die bestehende Heilbronner Fahrbahn verlegt werden. Um die Beeinträchtigungen für den Verkehr möglichst gering zu halten, wurde sich seitens der Autobahngesellschaft für nächtliche Arbeiten entschieden.

Die Autobahngesellschaft Nordbayern bittet die Verkehrsteilnehmer um erhöhte Vorsicht und Geduld im Baustellenbereich.

Vorschaubild: © Reginal/pixabay.com