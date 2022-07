Die besten Restaurants und Gaststätten in Kulmbach: Das sind unsere Tipps

Deutsche/Fränkische Küche

Bist du auf der Suche nach einem Restaurant oder eine Gaststätte in Kulmbach, wird dir auffallen, dass das Angebot sehr groß ist. Wir stellen dir einige Lokalitäten vor, die nach Google Bewertungen und TripAdvisor die meisten anderen Besucher*innen begeistert haben und einen Besuch wert sind.

Typisch deutsche Speisen in Kulmbach

Ein typisch fränkisches Restaurant ist die Stadtschänke Kulmbach, welche du am Holzmarkt 3, 95326 Kulmbach, findest. Angeboten wird eine gutbürgerliche Küche, die auf frische und überwiegend regionale Zutaten setzt. Auf der saisonal wechselnden Speisekarte findest du aktuell beispielsweise Kulmbacher Bratwürste, Fränkischen Sauerbraten oder Schäuferla. Geöffnet ist das Restaurant täglich ab 10 Uhr, Dienstag ist das Lokal geschlossen.

In der Gaststätte Zunftstube findest du ebenfalls zahlreiche Gerichte der deutschen sowie typisch fränkischen Küche. Dazu zählen beispielsweise das Knusperschnitzel, die Bratwurstsülze oder die Krenhaxe. Die Zunftstube zählt zu einer der Traditions-Gaststätten Kulmbachs. Hier findest du eine liebevoll mit der Hand beschriebene Speisekarte sowie Köch*innen, die mit Leib und Seele dabei sind. Unter der Woche, ausgenommen dem Ruhetag Mittwoch, ist die Zunftstube von 10 bis 24 Uhr geöffnet, sonntags nur von 10 bis 14 Uhr. Du findest die Gaststätte in der Straße Obere Stadt 4, 95326 Kulmbach.

Typisch fränkische Gerichte kannst du außerdem im Gasthaus zur Birke genießen. Auf der Speisekarte stehen Gerichte wie Lendchen, Sauerbraten oder Käsespätzle. Ebenso wie die Zunftstube hat das Gasthaus zu Birke am Mittwoch einen Ruhetag, an den restlichen Tagen in der Woche ist es ab 17 Uhr geöffnet. Am Sonntag öffnet das Gasthaus bereits ab 11 Uhr durchgehend, sofern das Wetter schön ist; ist dies nicht der Fall, ist von 11 bis 14 Uhr und im Anschluss noch einmal ab 17 Uhr geöffnet. Die Adresse ist die Fischergasse 17, 95326 Kulmbach.

Restaurants in Kulmbach: Internationale Küche

Indische Spezialitäten wie das Naan findest du im Ganesha Tandoori Restaurant. CC0 / Pixabay / blandinejoannic +2 Bilder

Gerichte aus der kroatischen Küche kannst du im Restaurant Konoba genießen. Du findest ein vielseitiges Angebot aus traditionellen Fleisch- und Fischgerichten, aber auch vegetarische Optionen. Beispielhafte Gerichte sind das Zanderfilet vom Grill, gegrillte Ćevapčići oder das "Slavonija" Schnitzel mit Djuvecreis. Von Mittwoch bis Sonntag ist das Restaurant ab 17 Uhr geöffnet. Du kannst es in der Hans-Herold-Strasse 2, 95326 Kulmbach finden.

Das Restaurant Müllers Kuh [Ku:] ist das richtige für alle, die von Steaks nicht genug bekommen können. Das Fleisch wird schonend im Sous Vide Verfahren zubereitet und im Anschluss nach deinen Wünschen gegrillt. Neben verschiedenen Steaks wie dem Hüftsteak, Rumpsteak oder T-Bone Steak findest du zudem Gerichte wie Burger oder Risotto. Das Restaurant findest du in dem ehemaligen Kleinen Rathaus Kulmbach, Oberhacken 32, 95326 Kulmbach. Die Speisen kannst du von Dienstag bis Samstag von 17 bis 22 Uhr genießen.

Bist du ein*e Liebhaber*in der indischen Küche, solltest du dem Ganesha Tandoori Restaurant einen Besuch abstatten. Du speist in einer besonderen Atmosphäre mit indischem Flair sowie indischer Musik. Das Menü enthält traditionelle Speisen wie verschiedene Currys, Naan, Samosas oder Paneer Pakoras. Du findest Gerichte mit Fleisch und Fisch, zudem aber auch vegetarische Alternativen. Indisch speisen kannst du in der Fritz-Hornschuch-Straße 4, 95326 Kulmbach täglich von 11 bis 14 Uhr und abends von 17 bis 23 Uhr.

Weitere spannende Adressen zum Speisen in Kulmbach

Im Patchwork findest du eine große Auswahl an veganen und vegetarischen Speisen, aber auch einige mit Fleisch. Das Patchwork zeichnet sich durch eine internationale, abwechslungsreiche Küche aus. Auf der Karte findest du Gerichte wie das Chili sin Carne, den Falafel-Burger oder den American Coleslaw. Von Dienstag bis Freitag ist das Patchwork von 11 bis 14 Uhr sowie abends von 17 bis 23 Uhr geöffnet, am Wochenende nur abends von 17 bis 23 Uhr. Es befindet sich in der Grabenstr. 9, 95326 Kulmbach.

Verschiedene typisch griechische Gerichte kannst du im Restaurant Filion probieren. Neben griechischen Weinen findest du mediterrane Köstlichkeiten wie das Pitta Fladenbrot, Halloumi, Scampi, Bifteki oder Gyros mit Tsatsiki. Das Restaurant befindet sich in der Hardenbergstr. 28, 95326 Kulmbach, wo du von Montag bis Sonntag von 11 bis 14:30 Uhr sowie von 17 bis 22 Uhr speisen kannst. Dienstag ist Ruhetag, samstags schließt das Restaurant am Vormittag, macht jedoch von 17 bis 23 Uhr wieder auf.

Nicht nur für Pizza- und Pasta-Fans ist das italienische Restaurant La Dolce Vita Kulmbach eine Empfehlung. Du findest zahlreiche Nudelgerichte, Pizzavariationen sowie Spezialitäten wie Bruschetta. Das italienische Restaurant findest du am Marktplatz 4, 95326 Kulmbach. Geöffnet ist Dienstag bis Sonntag von 11 bis 13:30 sowie abends von 17:30 bis 22 Uhr.

Fränkische Speisen und Bier aus Kleinbrauereien: Das Bierhäusla

Leckere Spezialitäten und fränkische Biere kannst du im Bierhäusla finden. Bild: Pexels/Pami Avilés +2 Bilder

Unser Tipp: Suchst du nach einer eher rustikalen und urigen Gaststätte, um fränkische Speisen und traditionelles Bier zu genießen, könnte die Gaststätte Bierhäusla das richtige für dich sein. Du findest Spezialitäten wie Bratwürste und deftige Brotzeiten; zudem kannst du verschiedene Biere aus fränkischen Kleinbrauereien kosten. Dienstag bis Samstag ist die Gaststätte in der Obere Stadt 1, 95326 Kulmbach ab 9 Uhr geöffnet, sonntags und feiertags eine Stunde später.

Fazit: Kulmbach bietet ein großes Angebotsspektrum an Gaststätten und Restaurants. Die vorgestellten Lokalitäten könnten dich inspirieren und dir eine Orientierung geben.