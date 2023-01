Die 5 besten Bars & Kneipen in Bamberg: Hier kannst du das Nachtleben genießen

Die 5 besten Bars & Kneipen in Bamberg laut Ranking Schwarzes Schaf Fässla Stub’n Rotenschild Freiraum Kawenzmann

Fazit: Bamberg hat einiges zu bieten - hier kannst du gut feiern

Die Bamberger Brauereihäuser sind über die ganz Welt bekannt. Bamberg, die Stadt der Biere, ist vielen ein Begriff. Dass es hier auch eine großartige Kneipen- und Barkultur gibt, hat die Stadt vermutlich der großen Zahl an Studierenden zu verdanken. Die Locations bringen Leben in die historischen Gemäuer und lassen die Stadt mit dem Zahn der Zeit gehen. Wir stellen dir die 5 besten Bars und Kneipen der Stadt anhand von Google-Bewertungen vor.

Schwarzes Schaf - Meisterliche Cocktails

Das Schwarze Schaf ist die Adresse, wenn du auf ausgefallene, selbst kreierte Cocktails stehst. Der Inhaber Sven hat mit seinen Kreationen schon den ein oder anderen Preis gewonnen. Hier werden regionale Zutaten wie zum Beispiele Rauchbier, Apfelsaft oder auch Süßholz zu unvergesslichen Drinks zusammengestellt. Die besonderen Cocktails, die laut einer Besucherin "nicht von der Stange" sind, loben fast alle Nutzer*innen in ihren Kommentaren bei Google.

Wer auf einen Drink vorbeischauen möchte, sollte vorher reservieren, denn der Laden ist sehr klein und erinnert eher an ein Wohnzimmer. Mit mehr als 20 Leuten wird es hier schnell kuschelig. Es gibt übrigens auch abgefüllte Drinks in Pfandflaschen – für zu Hause, zum Verschenken oder die nächste Feier.

Adresse: Schranne 7, 96049 Bamberg

Schranne 7, 96049 Bamberg Öffnungszeiten: Montag - Samstag ab 18:00 Uhr

Montag - Samstag ab 18:00 Uhr Telefon: +49 15110251689

+49 15110251689 Webseite: www.dasschwarzeschafbamberg.de

Fässla Stub’n – die Kult-Kneipe

Jenseits der Sandstraße in einer Seitenstraße liegt etwas versteckt eine der Bamberger Kult-Kneipen, die Fässla Stub’n. Das Publikum ist hier bunt gemischt. Die Kneipe bietet extra Preise für Studierende am Studi-Donnerstag, am Dienstag lädt die Stub’n zum Karaokeabend und am Samstag zum Frühschoppen ab 11:00 Uhr.

Große Gruppen wie Vereine oder auch Junggesellenabschiede sind gerne gesehen, sollten aber vorher reservieren. Neben dem breiten alkoholischen Getränkeangebot gibt es viele alkoholfreie Erfrischungen und deftiges Essen.

Adresse: Kleberstraße 9 96047 Bamberg

Kleberstraße 9 96047 Bamberg Öffnungszeiten: Montag - Donnerstag 18:00 - 02:00 Uhr, Freitag 18:00 - 04:00 Uhr, Samstag 11:00 - 04:00 Uhr, Sonntag 18:00 - 02:00 Uhr

Montag - Donnerstag 18:00 - 02:00 Uhr, Freitag 18:00 - 04:00 Uhr, Samstag 11:00 - 04:00 Uhr, Sonntag 18:00 - 02:00 Uhr Telefon: +49 170 1155882

+49 170 1155882 Webseite: www.faesslastubn.de

Rotenschild – der Geheimtipp

Wenn du in der oberen Sandstraße einen gemütlichen Ort sucht, findest du im Haus Nummer 18 im ersten Stock einen echten Geheimtipp. Dort hat das Rotenschild seine Heimat und lädt ein, am Tresen zu sitzen oder an der langen Tafel, die meistens von unterschiedlichen Gruppen belagert ist. Wenn die Sandstraße aus allen Nähten platzt, findest du mit etwas Glück im Rotenschild noch ein ruhiges Plätzchen.

Die Bar wirkt eher wie ein Wohnzimmer und die Atmosphäre ist dementsprechend meistens sehr entspannt. Hier kannst du dem Gewusel der Sandstraße entkommen und vermutlich gibt es keine bessere Kneipe für ein erstes Date.

Adresse: Obere Sandstraße 18, 96049 Bamberg

Obere Sandstraße 18, 96049 Bamberg Öffnungszeiten: Montag - Mittwoch 20:00 - 02:00 Uhr, Donnerstag - Samstag 20:00 - 03:00 Uhr

Montag - Mittwoch 20:00 - 02:00 Uhr, Donnerstag - Samstag 20:00 - 03:00 Uhr Telefon: +49 951 3027212

Freiraum – für alle

Der Freiraum hat seit 2013 seinen festen Platz in der Bamberger Barkultur. Wie Mixology berichtet, beschreibt einer der Betreiber, Mehmet Imrak, seine Bar als sein Wohnzimmer und wünscht sich, dass sich die Gäste genauso zu Hause fühlen. Sie sollen sich wohlfühlen, trinken, worauf sie Lust haben, sich am Kickertisch austoben, Playstation zocken oder ein Gesellschaftsspiel spielen.

Der Freiraum bietet Raum für alle und Getränke für alle. Die Karte reicht von hochklassigen Cocktails und Longdrinks über lokales Bier bis hin zu selbstgemachten Limonaden. Die Preise sind für Studierende gemacht und in unregelmäßigen Abständen gibt es Konzerte, Partys oder andere kulturelle Angebote.

Adresse: Kapuzinerstraße 17, 96047 Bamberg

Kapuzinerstraße 17, 96047 Bamberg Öffnungszeiten: Montag - Donnerstag 20:00 - 01:00 Uhr, Freitag - Samstag 20:00 - 03:00 Uhr

Montag - Donnerstag 20:00 - 01:00 Uhr, Freitag - Samstag 20:00 - 03:00 Uhr Telefon: +49 951 18522217

+49 951 18522217 Webseite: www.freiraum-bamberg.com

Kawenzmann – die Exoten

Die Bar Kawenzmann liegt sehr versteckt. Die Inneneinrichtung lässt dich von Hawaii träumen und genauso exotisch fällt auch die Getränkekarte aus. Hier gibt es alleine 60 unterschiedliche Rum-Sorten, von den Cocktails ganz zu schweigen. Eine Besucherin schreibt bei Google: "Sehr coole Bar. Tolle Drinks, cooles Personal, das offensichtlich was von Cocktails versteht. Sehr lässige und angenehme Atmosphäre."

Der Name der Bar geht übrigens auf das Seefahrervolk der Polynesier zurück. In deren Sprache beschreibt das Wort Kawenzmann "Monsterwelle". Der Name soll auf die Tiki Kultur anspielen, daher auch die Vorliebe zu exotischen Drinks und das große Angebot an Rum.

Adresse: Lange Str. 13, 96047 Bamberg

Lange Str. 13, 96047 Bamberg Öffnungszeiten: Mittwoch - Donnerstag 20:00 - 01:00 Uhr, Freitag - Samstag 20:00 - 03:00 Uhr

Mittwoch - Donnerstag 20:00 - 01:00 Uhr, Freitag - Samstag 20:00 - 03:00 Uhr Telefon: +49 172 4859113

+49 172 4859113 Webseite: https://www.bars-bamberg.de/kawenzmann/

Fazit

Bambergs Kneipen und Bars sind genauso divers wie die Stadtgemeinschaft selbst. Da gibt es junge, schrille, exotische und hippe Locations Tür an Tür mit traditionellen, zünftigen und historischen Gaststätten. Wenn du noch keine passende Bar oder Kneipe für dich gefunden hast bisher, solltest du vielleicht einfach noch eine Tür weiter gehen.

Hier liest du, wo es die besten Pizzen der Stadt gibt.