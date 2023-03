Top 5 Secondhand-Shops in Coburg: Nachhaltig und günstig einkaufen

Der Wandel des Modemarktes

des Top 5 Secondhand-Geschäfte in Coburg

Secondhand-Geschäfte in Fazit - so geht nachhaltiges Shoppen

Egal ob Kleidung, Möbel oder Geschirr: Eine Vielzahl an Dingen kannst du ideal gebraucht kaufen. In der Regel sind die Waren trotz erster Benutzung immer noch in einem sehr guten Zustand und können weiterverwendet werden. Wo du in Coburg gut aus zweiter Hand einkaufen gehen kannst, verraten wir dir auf Grundlage der Google Bewertungen.

Secondhand einkaufen: Hier geht das in Coburg

Secondhand einzukaufen ist längst keine Seltenheit mehr: Es werden zunehmend gebrauchte Produkte wie beispielsweise Bekleidung, Bücher, Elektronikartikel oder Möbel wiederverkauft und -gekauft. Statista zufolge boomt insbesondere der Online-Handel von Secondhand-Ware seit Beginn der Corona-Pandemie 2020. Insgesamt ist in den letzten Jahren die Nachfrage im Secondhand-Markt angestiegen. Auch in Coburg kannst du gebrauchte Waren kaufen.

Ganze 4,9 Sterne erhielt der Coburg's Budike Secondhand Elke Jahn. Im Angebot gibt es sowohl schicke als auch elegante und sportliche Damenkleidung. Die Auswahl wechselt saisonal, sodass du immer neue Kleidungsstücke finden kannst. Es sind fast alle Größen vorhanden. Neben verschiedenen Kleidungsstücken aus zweiter Hand kannst du auch Schuhe, Tücher, Schals, Gürtel, Taschen und Modeschmuck kaufen. Von den Nutzer*innen wird auch die freundliche Beratung sehr positiv hervorgehoben. "Äußerst nette ältere Dame, die teils hochwertige Qualität zu verkaufen hat und das zu einem sehr erschwinglichen Preis", schreibt ein Nutzer.

Adresse: Gerbergasse 7, 96450 Coburg

Gerbergasse 7, 96450 Coburg Öffnungszeiten: Montag von 14:30 bis 18:00 Uhr. Dienstag, Donnerstag und Freitag von 09:30 bis 13:00 Uhr und von 14:30 bis 18:00 Uhr. Mittwoch von 09:30 bis 13:00 Uhr. Samstag von 10:00 bis 13:00 Uhr.

Montag von 14:30 bis 18:00 Uhr. Dienstag, Donnerstag und Freitag von 09:30 bis 13:00 Uhr und von 14:30 bis 18:00 Uhr. Mittwoch von 09:30 bis 13:00 Uhr. Samstag von 10:00 bis 13:00 Uhr. Telefon: 09561 95495

09561 95495 Webseite: https://www.ichkaufincoburg.de/anbieter/coburgs-budike-second-hand-shop/

Produkte: Damenmode und -accessoires

Für den Kinderschutzbund und deren Secondhand-Laden, "Die Kiste", gab es 4,7 Sterne. Dort kann jede*r einkaufen, der moderne und kostengünstige Kinderkleidung, Babyausstattung oder Spielzeug sucht. Eine Nutzerin schreibt: "Hier findet man immer irgendwas. Das Personal ist total lieb und mega hilfsbereit. Immer wieder gerne." Das Projekt des Kinderschutzbundes kannst du nicht nur durch deinen Einkauf unterstützen, sondern auch durch eine Spende. Es wird nur Ware angenommen und verkauft, die sich in einem einwandfreien Zustand befindet. Außerdem richtet sich die angebotene Kleidung und Babyausstattung nach der Saison, sodass du zu jeder Jahreszeit passende Artikel finden kannst. Neben Kleidungsstücken kannst du auch Kinderbücher, CDs, DVDs, Spielwaren und Kinderschuhe kaufen.

Adresse: Judengasse 48, 96450 Coburg

Judengasse 48, 96450 Coburg Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 09:00 bis 12:00 Uhr. Donnerstag zusätzlich von 14:30 bis 17:30 Uhr. Samstag von 10:00 bis 13:00 Uhr.

Dienstag bis Freitag von 09:00 bis 12:00 Uhr. Donnerstag zusätzlich von 14:30 bis 17:30 Uhr. Samstag von 10:00 bis 13:00 Uhr. Telefon: 09561 792850

09561 792850 Webseite: https://www.kinderschutzbund-coburg.de/index.php/die-kiste

Produkte: Kinderkleidung, Babyausstattung, Spielzeug

Weitere tolle Secondhand-Shops

Das DUD - Vintage Clothing erhielt 4,3 Sterne. Angeboten werden Oberteile, Hosen, Accessoires und Jacken im Vintage-Look. Auf der Online-Seite gibt es jeden Montag um 18 Uhr neue Vintage-Schätze, auf die du dich freuen kannst. Das DUD ist eine Kooperation mit Ecologi eingegangen, welches automatisch für jedes Produkt deiner Bestellung 5 Bäume an verschiedenen Orten auf der Welt pflanzt. Ziel ist es, alle Arbeitsschritte, Verkäufe und auch den Versand so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Das Team von DUD glaubt an den Grundsatz, dass man mit Vintage-Kleidung wesentlich bedachter einkauft und eine viel stärkere persönliche Beziehung zu den Kleidungsstücken aufbaut. Es gibt nicht nur den Online-Store, sondern auch einen Store vor Ort. Ein Nutzer schreibt: "Bei den Pop-Up-Events jeden Monat gibts immer wieder eine neue Auswahl an top Vintage Klamotten! Von bekannten Marken bis No Name ist alles dabei. Der Ladenbesitzer ist super nett!" Informationen zu den Pop-Up-Events erhältst du auf der Webseite des Shops oder auf ihrer Instagram-Seite.

Adresse: Kasernenstraße 32, 96450 Coburg

Kasernenstraße 32, 96450 Coburg Telefon: 0176 30132686

0176 30132686 Webseite: https://vintage-germany.com/

https://vintage-germany.com/ Produkte: Kleidung

Für das "Echt Herzlich" gab es 4,5 Sterne. Der Laden wird von einem gemeinnützigen Verein geführt. Das Ziel des Vereines ist es, Menschen zu helfen, die sich mit ihrem Einkommen einige Dinge des täglichen Lebens nicht mehr leisten können. Dazu gehören Kleidung, Schuhe, Taschen, Bettwäsche, Bücher und so weiter. "Tolle Einrichtung. Super tolle, hilfsbereite Mitarbeiter. Hier lebt man den sozialen Gedanken. Danke, dass es euch gibt. Hier sitzt das Herz am richtigen Fleck", lobt ein Nutzer. Möchtest du eine Spende abgeben, kannst du dies von Montag bis Freitag von 08:00 bis 12:00 Uhr vor Ort tun. Möchtest du ein Möbelstück abgeben oder einen gesonderten Abgabetermin vereinbaren, kannst du den Verein gerne telefonisch kontaktieren. Die gebrauchten und einwandfreien Gegenstände werden anschließend zu günstigen Preisen zur Verfügung gestellt. Einkaufen können hier alle, die anhand einer Bestätigung nachweisen können, dass ihnen nur wenig Geld im Alltag zur Verfügung steht. Weist du dies beispielsweise mit einem Rentenbescheid oder einem Hartz-IV- / beziehungsweise Bürgergeld-Bescheid nach, erhältst du einen Einkaufsausweis für das Echt Herzlich.

Adresse: Heimatring 56, 96450 Coburg

Heimatring 56, 96450 Coburg Öffnungszeiten: Dienstag von 17:00 bis 19:00 Uhr. Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 09:00 bis 12:00 Uhr.

Dienstag von 17:00 bis 19:00 Uhr. Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 09:00 bis 12:00 Uhr. Telefon: 09561 6799858

09561 6799858 Webseite: https://hartz-herzlich.de/

Produkte: Kleidung, Schuhe, Taschen, Bettwäsche, Gardinen, Küchenutensilien, Dekorationsmaterial, Bücher, CDs, Geschirr, Elektroartikel, Spielsachen, Sportartikel, Kleinmöbel

Mit insgesamt 4,0 Sternen überzeugte auch der Secondo-Engelservice. Der Engelservice bietet unter anderem Engelfiguren, Engelkerzen, Engel-Energiesteine, Edelstein-Engelanhänger und handgefertigte Engelgrußkarten an. Darüber hinaus führt der Shop Designerbekleidung und Accessoires zu Tiefpreisen. Du kannst entweder im Laden vor Ort stöbern oder dich im Onlineshop umschauen. Möchtest du gerne deine Kleidung in Kommission geben, solltest du darauf achten, dass sie nicht älter als eine Saison ist und gewaschen ist. Mehr als 10 Teile pro Person können nicht abgegeben werden. Ein*e Nutzer*in schreibt: "Toller kleiner Laden, in dem man viel entdecken kann. Der Laden hat viele Coburg-Souvenirs. Das meiste davon ist mit viel Liebe selbstgemacht. Secondo-Engelservice ist für jeden, der auf individuelle Mitbringsel steht, die beste Adresse."

Adresse: Steinweg 32, 96450 Coburg

Steinweg 32, 96450 Coburg Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 13:00 bis 18:00 Uhr. Samstag von 10:00 bis 14:00 Uhr.

Dienstag bis Freitag von 13:00 bis 18:00 Uhr. Samstag von 10:00 bis 14:00 Uhr. Telefon: 0172 9883883

0172 9883883 Webseite: https://secondo-engelservice.de/

Produkte: Bekleidung, Dekoration

Fazit - so geht nachhaltiges Shoppen

Je nachdem, was genau du benötigst, könnte natürlich auch ein anderer Secondhand-Laden besser zu dir passen. In den Shops werden alle Spenden in der Regel sortiert und durchgeschaut, sodass nur gut erhaltene Secondhand-Ware für den Verkauf angeboten wird. Im Sinne der Nachhaltigkeit könnte es sich in jedem Fall lohnen, mal in einem der Shops vorbeizuschauen.