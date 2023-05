Schon wieder Gewalt auf einem Amateursportplatz: Angriffe auf Schiedsrichter, Spieler oder auch Betreuer häufen sich. Nun gab es auch bei einem Amateurfußballspiel in Gommersheim, im südlichen Rheinland-Pfalz, einen unschönen Vorfall. Beim Finale des Kreispokals Rhein-Mittelhaardt zwischen den Kickers Neuhofen und dem FV Berghausen, am Mittwoch (10. Mai 2023) hat es auf dem Rasenplatz in Gommersheim (Landkreis Südliche Weinstraße) ordentlich geknallt: Insgesamt fünf Rote Karten wurden verteilt.

Doch der unschöne Höhepunkt war der Angriff auf einen Spieler von Kickers Neuhofen. Nun ermittelt die Polizei. Über die Details zu der Attacke und zum mutmaßlichen Angreifer berichtet unser Schwesternportal inRLP.

Angriff auf Spieler durch Zuschauer: Tumult bei Amateurspiel in Rheinland-Pfalz

Die Spieler bekamen von dem Tumult während der Partie nichts mit. Auch sportlich lief es für Neuhofen schlecht, das Pokalfinale gewann Berghausen mit 8:7 im Elfmeterschießen.