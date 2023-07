Immobilien sind heiß begehrt. Wer aktuell im rheinischen Neuss in Nordrhein-Westfalen aber auf der Portal "ImmobilienScout" nach Grundstücken sucht, stößt auf ein eher skurriles Angebot.

Etwa zwei Kilometer lang sind die Bahngleise, im Stadtteil Holzheim gemietet werden können. Und die Lage des Grundstücks könnte kaum besser sein. "Neuss liegt in unmittelbarer Nähe der Landeshauptstadt Düsseldorf. Über die Autobahnen A44 und A46und A57 besteht eine hervorragende Anbindung an das überregionale Straßennetz. Über den Hauptbahnhof Neuss erreicht man schnell den überregionalen Hauptbahnhof Düsseldorf, die Flughäfen in Düsseldorf und Mönchengladbach sind ebenfalls schnell erreicht", heißt es in der Beschreibung.

Bei ImmobilienScout nach Mieter für Bahngleise in Neuss gesucht - Das steckt dahinter

Aber warum hat die K & K Verwaltung GbR dieses Inserat geschaltet? "Wir haben 2020 ein Objekt erworben und auf diesem Objekt befanden sich nicht nur die Lagerhalle und Gewerbeeinheiten, sondern auch die Bahngleise", sagte Objektverwalterin Christina Regier dem WDR. In Betrieb sind die Schienen des 90.000 Quadratmeter großen Grundstücks momentan allerdings nicht. Zuvor muss der Betreiber die Schienen säubern, reparieren und die Nutzung behördlich genehmigen lassen. Das soll aber erst passieren, wenn ein Mieter gefunden wurde.

Da die Gleise an das Netz der Deutschen Bahn angeschlossen sind, sei das Angebot für Unternehmen interessant, die ihre Güter durch Deutschland bewegen, so Rieger weiter. Beispielsweise sei es möglich, die Waren auf dem Gelände zu entladen, in den Hallen zwischenzulagern und dann zum Beispiel mit dem Lkw weiterzutransportieren.

Eine Hürde gibt es aber. Interessenten müssen nachweisen können, dass sie einen Bahnbetrieb durchführen können. "Es kann kein Laie kommen und sagen: Klingt interessant, ich möchte damit anfangen", erklärte Rieger. "Man muss Fachwissen besitzen."

Bahngleise in Neuss zur Miete angeboten - Verkehr soll entlastet werden

Für potenzielle Käufer gibt es entweder die Möglichkeit nur die Gleise zu mieten, oder einen Gleisabschnitt mit den zugehörigen Lagerhallen zu mieten. Eine Maßnahme, mit der laut Objektverwalterin auch der Verkehr in Neuss-Holzheim entlastet werden soll. Dort gäbe es viele Staus und Luftverschmutzung, da noch viele Lkw auf den Straßen unterwegs seien.

Wie hoch die Miete sein wird, weiß Rieger noch nicht. Das hängt auch von der Pächter ab. Denn die Gleise müssen nicht zwingend nur an einen Mieter vermietet werden. Auch habe man als Personengesellschaft noch nicht das Investitionsvolumen festgelegt. Interessenten gebe es aber schon, verriet Regier dem WDR.

