Die Polizei musste einschreiten, als ein sechsjähriges Mädchen in der Öffentlichkeit von ihrer Mutter misshandelt wurde: Diese schlug ihre Tochter nicht nur, sondern schubste sie zudem in einen Fluss. Der Fall hat nun schwerwiegende Folgen.

Aufmerksame Zeugen hatten die Polizei gegen 18 Uhr gerufen und über den Vorfall informiert: Den Aussagen zufolge schrie eine Mutter an der Ecke Annelises-Pohl-Allee/Bahnhofstraße in Marburg ihre Tochter lauthals an. Der Auslöser dafür sei ein Sturz mit dem Fahrrad gewesen, bei dem das Mädchen sein gerade erst gekauftes Eis auf den Boden fallen ließ.

Mutter schubst Tochter in Marburg in die Lahn: Zeugen greifen ein

Die Mutter schlug sie daraufhin und bewarf sie zudem mit dem Eis. Das Mädchen begann zu schreien, als die Frau ihr Kind an den Haaren zur nahegelegenen Lahn zog und es hinein schubste. Danach ging sie einfach in Richtung des dortigen Radweges davon. Die Zeugen des Vorfalls hätten laut Polizei "sehr gut reagiert": Passanten sprachen die Frau direkt auf ihr Verhalten an, diese habe aber nur wiederholt auf Englisch geantwortet und an das Mädchen gerichtete Drohungen ausgesprochen, berichtet die Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf.

Das Mädchen konnte die an der Stelle etwa 50 Zentimeter tiefe Lahn selbständig und ohne weitere Verletzungen verlassen. Das von der Polizei benachrichtigte Jugendamt nahm die Sechsjährige in Obhut. Die Polizei will nun eine Anzeige erstellen, die dann von der zuständigen Staatsanwaltschaft bearbeitet wird.

