Wegen metallischen Fremdkörpern in verschiedenen Kartoffelprodukten ist vor Schupfnudeln, Knusper-Kroketten, Kartoffel-Kroketten und Gnocchi der Firma Schne-frost gewarnt worden.

Nachgewiesen wurden die Metallteile in 2,5-Kilogramm-Beutel, wie die Firma mit Sitz in Löningen im Landkreis Cloppenburg am Mittwoch mitteilte. Verkauft wurden die Produkte in Geschäften in ganz Deutschland, so auch in Bayern. Folgende Waren und Chargen sind betroffen:

Schupfnudeln 2 x 2,5 Kilo mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 02/2025 und der Chargennummer L3321 und L3322

Knusper-Kroketten 2 x 2,5 Kilo mit Mindesthaltbarkeitsdatum 02/2025 und der Chargennummer L3334

Gnocchi 2 x 2,5 Kilo mit Mindesthaltbarkeitsdatum 02/2025 und den Chargennummern L3322, L3323 und L3324

Kartoffel-Kroketten 4 x 2,5 Kilo mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 02/2025 und der Chargennummer L3334

Kartoffel-Rückruf Der Hersteller Schne-frost ruft wegen Metallteilen seine Krokette, Schupfnudeln und Gnocchi zurück. Schne-frost

Wegen einer möglichen Verletzungsgefahr sollten die Produkte der oben genannten Codierung nicht verzehrt werden. Der Kaufpreis wird gegen Produktrückgabe vom jeweiligen Markt oder der jeweiligen Niederlassung erstattet, auch ohne Beleg.

Vorschaubild: © HNBS/pixabay (Symbolfoto)