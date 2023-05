Update vom 24.05.2023, 10.53 Uhr: Staatsanwaltschaft sieht keinen Anlass für weitere Untersuchungen

Der Tod einer Frau im Burgenlandkreis im südlichen Sachsen-Anhalt soll nicht näher untersucht werden. Das sagte die Staatsanwaltschaft Halle gegenüber der Mitteldeutschen Zeitung. Da es bislang keine Hinweise auf eine andere Todesursache oder eine Fremdeinwirkung gebe, sei eine weitergehende Untersuchung von den Behörden nicht angeordnet worden.

Am 13. Mai 2023 war die inzwischen identifizierte 66-Jährige von einem Jagdpächter entdeckt worden. Sie lag, den Körper mit zahlreichen Bienenstichen übersät, auf einem Feldweg bei Hohenmölsen. Wie die Bild berichtet, standen in der Nähe der Leiche außerdem zahlreiche Bienenkästen. Deshalb gehen die Behörden davon aus, dass die Frau von den Insekten zu Tode gestochen wurde. Auch die Einsatzkräfte sollen bei der Bergung der Toten von den Tieren attackiert worden sein.

"Als mutmaßliche Todesursache wurde zunächst Bienengift infolge multipler Einstiche angegeben“, wird die Polizei in der Bild zitiert. Ob die Frau letztendlich durch einen allergischen Schock oder der Menge des Giftes starb, bleibt unklar. Das ließe sich nur durch eine Obduktion der Leiche mit Gewissheit klären.

Erstmeldung vom 15.05.2023, 17.15 Uhr: Frau tot aufgefunden: Waren Bienen Schuld?

Im Burgenlandkreis im südlichen Sachsen-Anhalt ist eine unbekannte Tote gefunden worden.

Die Leiche war am Samstag (13. Mai 2023) auf einem Feldweg bei Hohenmölsen von einem Jagdpächter entdeckt worden, teilte die Polizei in Halle am Sonntag mit. Die derzeit noch Unbekannte sei zwischen 60 und 70 Jahre alt und womöglich beim Blumen pflücken von zahlreichen Bienen angegriffen und gestochen worden.

Tote womöglich von zahlreichen Bienen angegriffen worden

Bei der Bergung der Toten seien auch die Einsatzkräfte von den Tieren attackiert worden, hieß es. Zeugen sagten laut eines Polizeisprechers aus, dass die Frau am Tag zuvor noch nicht dort gelegen habe.

Die Ermittlungen zur genauen Todesursache dauern an.

